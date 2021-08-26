Инфекционист назвала участившиеся симптомы коронавируса

Участившимися симптомами коронавируса стали рвота, тошнота, боли в животе и диарея. Об этом в четверг, 26 августа, сообщила инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова Оксана Станевич.

«Поскольку часто люди думают, что это обычная кишечная инфекция, а не ковид, то начинается неправильное лечение. К моменту, когда уже ясно, что это не гастроэнтерит, пациенты теряют много жидкости и электролитов за счет рвоты и диареи. В стационар приезжают обезвоженными», — заявила Станевич.

По ее словам, в жаркую погоду пациентов сложнее курировать, так как из-за обезвоживания у них зачастую возникали признаки острого поражения почек.

«У тех, кто на амбулаторном этапе принимал противовирусные препараты, также страдали почки, еще и печень. Речь идет о повышении печеночных проб в анализах или цитолитическом синдроме», — заключила специалист.

Накануне врач-эндокринолог «Инвитро Воронеж» Елена Киселева заявила, что коронавирусная инфекция оказывает сильное влияние на уже имеющиеся хронические заболевания, в том числе на эндокринные.

17 августа главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе рассказал, что люди могут заболеть коронавирусом SARS-CoV-2 повторно или даже по нескольку раз. Он уточнил, что иногда человек может подхватить COVID-19 повторно через месяц или через несколько месяцев после первого заболевания. Как считает медик, в будущем SARS-CoV-2 будет сопровождать человечество так же, как вирус гриппа или другие вирусы.

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