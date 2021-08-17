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Врач рассказал о неоднократном заражении коронавирусом

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Люди могут заразиться коронавирусом SARS-CoV-2 повторно или даже по несколько раз, считает главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе.

«Есть случаи, когда за год люди до десятка раз заболевали, но это бывает редко. А так, за год вполне возможно несколько раз заболеть этой инфекцией. Два-три раза — это мы видим достаточно часто», — сказал Чурадзе 17 августа в интервью радио Sputnik.

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Он уточнил, что иногда человек может заразиться COVID-19 повторно через месяц или несколько после первого заболевания. Как считает медик, в будущем SARS-CoV-2 будет сопровождать человечество так же, как вирус гриппа или другие вирусы.

Скорее всего, повторное заболевание будет протекать легче, однако при столкновении с измененным вирусом возможно и более тяжелое течение болезни, предположил специалист.

«Если речь идет об инфицировании тем же штаммом, то в подавляющем большинстве случаев заболевание протекает значительно легче. Если речь о другом штамме, бывают и тяжелые случаи, повторно тяжелые или даже более тяжелые, чем были предыдущие», — предупредил Чурадзе.

После того, как популяционный иммунитет будет сформирован, в том числе благодаря вакцинации, заболеваемость и смертность будут снижаться, заключил врач.

Ранее, 17 августа, врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков оценил эффективность ревакцинации разными препаратами. Он отметил, что, независимо от препарата, в организме будут вырабатываться антитела.

С 18 января в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, 12 августа стало известно, что санкт-петербургская компания «Биокад» запустила клинические испытания своей вакцины от коронавируса с аденоассоциированными вирусами.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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