Врач рассказала о влиянии COVID-19 на заболевания щитовидной железы

Коронавирусная инфекция оказывает сильное влияние на уже имеющиеся хронические заболевания, в том числе на эндокринные. Об этом «Известиям» рассказала врач-эндокринолог «Инвитро Воронеж» Елена Киселева.

По словам специалиста, коронавирус, как и любая другая вирусная инфекция, запускает в организме аутоиммунные процессы, когда иммунная система начинает воспринимать собственные клетки, ткани как чужеродные, вырабатывая разные антитела, которые поражают свои собственные органы, разрушая их.

В щитовидной железе проявлениями хронического заболевания прежде всего являются гипертиреоз (повышенная функция щитовидной железы), эутиреоз (нормальная функция щитовидной железы) и гипотиреоз (сниженная функция щитовидной железы). Симптомами могут быть общая слабость, которая развивается у всех после перенесенного COVID-19, слабость, сонливость, потливость, учащенное сердцебиение, раздражительность, отеки, одышка, изменения веса как в одну, так и другую сторону, нарушение менструального цикла у женщин, нарушение эректильной функции у мужчин, изменение либидо у обоих полов. Могут также начать расти узловые образования. Поэтому врач рекомендует через 4–8 недель после перенесенной коронавирусной инфекции проверить гормональный статус щитовидной железы, а через 3–6 месяцев нужно сделать УЗИ щитовидной железы.

Киселева также рассказала о тяжелом течении коронавируса на фоне сахарного диабета и ожирения. Данные заболевания, по ее словам, являются факторами риска по тяжелому течению и летальному исходу при данной инфекции. У пациентов с этими хроническими эндокринными заболеваниями — максимальный риск большего поражения легочной ткани с развитием дыхательной и сердечной недостаточности. В связи с этим эндокринолог рекомендовала таким пациентам стремиться к снижению веса и компенсации диабета, а также приложить максимум усилий по профилактике COVID-19.

«Другой аспект, как ведут себя эти хронические заболевания при присоединении COVID-19? Так как любое инфекционное заболевание приводит к декомпенсации сахарного диабета, то мы ожидаем ухудшение его течения, повышение уровня глюкозы, развитие кетоза, а тут и до комы недалеко! Диабетики должны иметь в виду, что не все препараты от диабета можно использовать при COVID-19. Если есть связь со своим эндокринологом, то нужно обязательно проконсультироваться хотя бы по телефону!» — подчеркнула Киселева.

Также коронавирус и гипотиреоз усугубляют потерю мышечной массы. Для профилактики этого необходимо компенсировать все свои хронические заболевания, постоянно заниматься физической активностью и принимать витамин D в профилактической дозе, советует эндокринолог.

«Как и COVID-19 сам по себе, так и сниженная функция щитовидной железы могут стать причиной выпадения волос. Но внутренних причин для выпадения волос очень много. Некоторые существуют сами по себе, то есть являются отдельными заболеваниями, которые могут возникать, как и все аутоиммунные процессы после любой вирусной инфекции, в том числе и после COVID-19. Другие возникают вследствие возникших после перенесенной коронавирусной инфекции дефицитов (гормонов, витаминов, микроэлементов, белковой недостаточности)», — добавила Киселева.

Щитовидная железа является «дирижером» всего организма, поэтому любая патология ее может утяжелить течение COVID-19, подчеркнула она.

«При сниженной функции щитовидной железы снижается иммунитет, развивается ожирение, железодефицитная и В12-дефицитная анемия, что может приводить к сердечной или легочной недостаточности. При гипертиреозе (тиреотоксикозе) используются препараты, которые могут тоже воздействовать на функцию костного мозга и приводить к снижению выработки лейкоцитов и, как следствие, к снижению иммунитета, а нарушение работы сердца также могут приводить к развитию сердечно-легочной недостаточности», — объяснила врач.

Киселева обратила внимание и на такую проблему, как дефицит витамина D. Именно недостаток этого гормона, как подчеркнула эндокринолог, является одной из основных причин тяжелого течения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Поддерживающую дозу витамина D необходимо принимать всем постоянно, заключила специалист.

17 июня кандидат наук, врач-эндокринолог Наталья Балашова рассказала, что болезни щитовидной железы могут привести к серьезным осложнениям. Среди них — замедление обменных процессов, увеличение веса, постоянные отеки, запоры, боль в суставах, плохое настроение. Также у людей с болезнями щитовидной железы отмечаются проблемы с сосудами, ускоряется развитие атеросклероза. У некоторых пациентов могут возникнуть нарушения с ритмом сердца. Крайним проявлением гипертиреоза может быть гипотиреоидная кома, которая характеризуется крайне неблагоприятно — летальным исходом.

Согласно статистике, число страдающих заболеваниями щитовидной железы растет в мире примерно на 5% ежегодно. Среди эндокринных нарушений заболевания этого органа занимают второе место после сахарного диабета.