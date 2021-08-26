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В СК сообщили о росте сексуальных преступлений против детей

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За последние пять лет в России на 20% увеличилось количество преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних, рассказали «Известиям» в Следственном комитете РФ.

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По данным ведомства, только в 2020 году возбуждено 22 004 уголовных дела о педофилии. В нынешнем году одним из наиболее известных общественности стало дело об убийстве в Тюмени восьмилетней девочки.

Школьница пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. Тело ребенка обнаружили 19 августа сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

По подозрению в убийстве был задержан 40-летний уроженец города Сургута Виталий Бережной. Эксперты установили совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на теле убитой школьницы. Следствие попросило арестовать подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием»).

После убийства девочки Следственный комитет России (СКР) начал уголовное производство о пропаже других восьми детей в Тюмени. Речь идет о фактах безвестного исчезновения несовершеннолетних начиная с 1997 года. Тела некоторых из них с признаками насильственной смерти были найдены ранее.

Неизвестно, связаны ли пропажи этих детей между собой, однако следователи полагают, что в Тюмени мог орудовать серийный преступник.

Подробнее читайте в материале «Известий»: «Черная серия: 22 тыс. детей за год стали жертвами педофилов».

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