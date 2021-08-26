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Менеджер МакSим рассказала о реабилитации певицы после комы

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Менеджер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская в четверг, 26 августа, рассказала о реабилитации певицы после комы.

«Восстанавливается, старается гулять каждый день с врачом, занимается дыхательной гимнастикой. Друзья навещают», — сообщила она «Газете.ru».

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Она отметила, что петь артистка сможет только после полной реабилитации.

«Про пение рано говорить. Разговаривает нормально», — добавила менеджер.

О госпитализации 38-летней МакSим стало известно 15 июня. Артистка сообщила в соцсетях, что несколько дней чувствовала недомогание, температура поднималась до 39. При этом сданные несколько ПЦР-тестов на коронавирус оказались отрицательными.

3 августа MaкSим окончательно вывели из состояния медикаментозного сна, в котором она пробыла около полутора месяцев. Спустя четыре дня стало известно, что МакSим полностью пришла в себя и находится в ясном сознании.

11 августа певица опубликовала первое фото из больницы после длительного пребывания в медикаментозном сне. На снимке был запечатлен врач или волонтер, на белом халате которого написана фраза «здесь и сейчас».

Через два дня певицу выписали из больницы. Сообщалось, что дома за ней будут наблюдать врачи. На данный момент МакSим проходит реабилитацию на дому после выписки из больницы.

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