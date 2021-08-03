Певица МакSим пришла в сознание

Певицу MaкSим (Марину Абросимову) окончательно вывели из состояния медикаментозного сна, в котором она пробыла около полутора месяцев, исполнительница находится в сознании. Об этом во вторник, 3 августа, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, MaкSим самостоятельно дышит через кислородную маску. При этом она находится в реанимации, состояние певицы медики оценивают как стабильное.

Накануне пиар-менеджер артистки Яна Богушевская рассказала, что певица находится в стабильно тяжелом состоянии, однако она указывала на имеющиеся улучшения.

Ранее 30 июля, Богушевская сообщала, что певице стало лучше, была положительная динамика. Вместе с этим пиар-менеджер отмечала, что нельзя говорить о том, что состоянию МакSим ничего не угрожает.

О госпитализации 38-летней МакSим стало известно 15 июня. Как рассказывала сама артистка в соцсетях, несколько дней она чувствовала недомогание, температура поднималась до 39. При этом сданные несколько ПЦР-тестов на коронавирус оказались отрицательными.

На момент обращения к врачам и последующей госпитализации поражение легких артистки составляло 40%, позднее оно выросло до 75%. 19 июня певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы.