Представитель МакSим рассказала о выписке певицы из больницы

Певица МакSим (Марина Абросимова) настояла на своей выписке из больницы. Об этом сообщила в пятницу, 13 августа, представитель артистки Маргарита Соколова.

Она уточнила, что в настоящее время певица находится дома, в окружении родных, которые с нетерпением ждали ее возвращения.

«Сегодня произошла выписка. Марина настояла на ней, уговорила докторов. Очень ей хотелось встретиться с родными, обнять детей. Она очень боялась, что этого может не случиться, учитывая ее состояние. Дома ее ждали родные, дети», — рассказала Соколова в беседе с РЕН ТВ.

Она также отметила, что надежда на реабилитацию МакSим огромная. Однако, как пояснила Соколова, на данный момент артистка находится в «пограничном и слабом состоянии». За ней в домашних условиях будут наблюдать врачи.

«Всё-таки перейти с той стороны жизни в эту — это непросто и нелегко. Состояние, естественно, пока очень пограничное, слабенькое. Будет под наблюдением докторов находиться в домашних условиях», — сказала представитель певицы.

Вместе с тем Соколова отметила, что во время пребывания в больнице МакSим была на грани.

«Человек вернулся практически. Ситуация несколько раз была опасной, на грани. По ту сторону уже находилась», — добавила Соколова.

О госпитализации 38-летней МакSим стало известно 15 июня. Артистка сообщила в соцсетях, что несколько дней чувствовала недомогание, температура поднималась до 39. При этом сданные несколько ПЦР-тестов на коронавирус оказались отрицательными.

3 августа MaкSим окончательно вывели из состояния медикаментозного сна, в котором она пробыла около полутора месяцев.

О том, что МакSим полностью пришла в себя и находится в ясном сознании, стало известно 7 августа. Отмечалось, что артистка уже активно общается с медицинским персоналом.

11 августа певица опубликовала первое фото из больницы после длительного пребывания в медикаментозном сне. На снимке был запечатлен врач или волонтер, на белом халате которого написана фраза «здесь и сейчас».