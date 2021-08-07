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Певица МакSим полностью пришла в себя

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Певица МакSим (Марина Абросимова) полностью пришла в себя и находится в ясном сознании, артистка уже активно общается с медицинским персоналом, сообщается на ее официальной странице в соцсети «Вконтакте».

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«Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Всё помнит, память отличная, все функции организма в порядке», — сообщили в ее окружении 6 августа.

4 августа пиар-менеджер певицы Яна Богушевская сообщила, что артистка чувствует себя «по-боевому» и настроена на выписку. Абросимова, по словам менеджера, может сама сидеть на кровати и свешивать с нее ноги. Однако полностью вставать исполнительнице пока не разрешают врачи.

Тем не менее, согласно сообщению, о полном выздоровлении артистки говорить пока рано — певице предстоят продолжительные терапевтические процедуры.

3 августа MaкSим окончательно вывели из состояния медикаментозного сна, в котором она пробыла около полутора месяцев.

23 июля директор певицы Маргарита Соколова отметила, что у Абросимовой есть проблемы с легкими и сбои в организме, но при таком тяжелом течение COVID-19 это неизбежно.

О госпитализации 38-летней МакSим стало известно 15 июня. Артистка сообщила в соцсетях, что несколько дней чувствовала недомогание, температура поднималась до 39. При этом сданные несколько ПЦР-тестов на коронавирус оказались отрицательными.

На момент обращения к врачам и последующей госпитализации поражение легких артистки составляло 40%, однако позднее оно выросло до 75%. 19 июня певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы.

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