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Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после выхода из комы

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Певица МакSим (Марина Абросимова) чувствует себя «по-боевому», заявила пиар-менеджер девушки Яна Богушевская. Ее сообщение опубликовано в среду, 4 августа, в официальной группе «ВКонтакте».

«МакSим — умничка, она настроена на выписку, чувствует себя по-боевому, самостоятельно ест», — заявила Богушевская.

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Девушка, по словам менеджера, может сама сидеть на кровати и свешивать с нее ноги. Однако полностью вставать певице врачи пока не разрешают.

Богушевская отметила, что МакSим общается с родственниками по видеосвязи и скучает по любимому мороженому, так как в настоящее время в рацион Абросимовой входит только специальное питание.

Тем не менее, согласно сообщению, о полном выздоровлении артистки говорить пока рано — певице предстоят продолжительные терапевтические процедуры.

3 августа MaкSим окончательно вывели из состояния медикаментозного сна, в котором она пробыла около полутора месяцев.

30 июля Богушевская сообщала, что певице стало лучше, была положительная динамика. Вместе с этим пиар-менеджер отмечала, что нельзя говорить о том, что состоянию МакSим ничего не угрожает.

23 июля генеральный менеджер певицы отметила, что у Абросимовой есть проблемы с легкими и сбои в организме, но при таком тяжелом течении COVID-19 это неизбежно.

О госпитализации 38-летней МакSим стало известно 15 июня. Артистка сообщила в соцсетях, что несколько дней чувствовала недомогание, температура поднималась до 39. При этом сданные несколько ПЦР-тестов на коронавирус оказались отрицательными.

На момент обращения к врачам и последующей госпитализации поражение легких артистки составляло 40%, однако позднее оно выросло до 75%. 19 июня певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы.

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