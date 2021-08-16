Менеджер МакSим рассказала о ее реабилитации на дому

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) проходит реабилитацию на дому после выписки из больницы. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщила ее менеджер Маргарита Соколова.

Она опровергла информацию, появившуюся в Сети, о том, что певица якобы отправляется на реабилитацию в центр в Подмосковье.

«Все специалисты приезжают оказывать ей помощь на дому. Она находится дома, реабилитируется дома. Никуда не выезжает», — цитирует ее ТАСС.

Соколова добавила, что 23 августа артистке предстоит снятие швов, которые остались у нее после пребывания в реанимации.

О госпитализации 38-летней МакSим стало известно 15 июня. Артистка сообщила в соцсетях, что несколько дней чувствовала недомогание, температура поднималась до 39. При этом сданные несколько ПЦР-тестов на коронавирус оказались отрицательными.

3 августа MaкSим окончательно вывели из состояния медикаментозного сна, в котором она пробыла около полутора месяцев. Спустя четыре дня стало известно, что МакSим полностью пришла в себя и находится в ясном сознании. Отмечалось, что артистка уже активно общается с медицинским персоналом.

11 августа певица опубликовала первое фото из больницы после длительного пребывания в медикаментозном сне. На снимке был запечатлен врач или волонтер, на белом халате которого написана фраза «здесь и сейчас».

Через два дня певицу выписали из больницы. Сообщалось, что дома за ней будут наблюдать врачи. 14 августа менеджер артистки Яна Богушевская заявила, что МакSим частично потеряла память после выхода из комы.