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Певица Макsим частично потеряла память после выхода из комы
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Певица Макsим частично потеряла память после выхода из комы

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Певица МакSим (Марина Абросимова) частично потеряла память после выхода из комы. Об этом 14 августа сообщила ее менеджер Яна Богушевская.

«Марина почти не помнит или частично помнит некоторые события до комы, к примеру, открытие собственной школы и последний концерт в Казани», — рассказала Богушевская изданию StarHit.

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Артистка вернулась домой, ее ждет долгая реабилитация. Абросимовой еще тяжело ходить, у нее кружится голова и возникают трудности с дыханием.

Певицу выписали из больницы накануне, она провела там почти два месяца. Дома за певицей будут наблюдать врачи.

О госпитализации 38-летней МакSим стало известно 15 июня. Артистка сообщила в соцсетях, что несколько дней чувствовала недомогание, температура поднималась до 39. При этом сданные несколько ПЦР-тестов на коронавирус оказались отрицательными.

3 августа MaкSим окончательно вывели из состояния медикаментозного сна, в котором она пробыла около полутора месяцев.

О том, что МакSим полностью пришла в себя и находится в ясном сознании, стало известно 7 августа. Отмечалось, что артистка уже активно общается с медицинским персоналом.

11 августа певица опубликовала первое фото из больницы после длительного пребывания в медикаментозном сне. На снимке был запечатлен врач или волонтер, на белом халате которого написана фраза «здесь и сейчас».

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