В Крыму найдут ответственного за подсчет ям на дорогах

В Крыму необходимо назначить ответственных за подсчет и выявление новых ям на дорогах региона. Соответствующее поручение на совещании по реализации инфраструктурных проектов дал в четверг, 26 августа, глава Крыма Сергей Аксенов.

«Мы можем вытолкнуть на дороги, чтобы делали раз в три дня объезд полный Симферополя? И по другим городам также, это я говорю о тактике. Чтобы ответственный раз в три дня делал полный объезд с выявлением и вечером докладывал, сколько в городе появилось новых глубоких ям и сколько в ревизии, которые планово должны быть устранены», — сказал Аксенов.

Он уточнил, что ямы нужно устранять оперативно и не ждать, пока «люди там оставят подвески» своих автомобилей. По словам главы Крыма, необходимо найти человека, который в рамках своего рабочего дня будет объезжать город и докладывать о ходе соответствующей работы.

Вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов, в свою очередь, подчеркнул, что за Симферополем будет закреплен ответственный чиновник от минтранса республики.

В то же время Аксенов сообщил, что полуострову выделят 930 млн рублей на восстановление придомовых территорий, пострадавших от подтопления

«Я докладывал главе государства по придомовым территориям, которые были подтоплены в Керчи и Ялте. Глава государства решение принял, и дополнительно поручения правительству даны выделить нам 930 млн рублей», — уточнил Аксенов.

Он также обратил внимание на то, что к восстановительным работам приступят в сентябре 2021 года.

В Крыму с 18 июня прошли сильные дожди. Так, в отдельных районах выпала двухмесячная и даже трехмесячная норма осадков. Это привело к подтоплениям и разрушениям, был введен режим ЧС.

Кроме того, сильные осадки обрушились и на Керчь в ночь на 16 августа. В результате наводнения было затоплено больше 30 подвалов многоквартирных домов и несколько улиц. Также вода пришла в городскую больницу № 1, школу № 4 и детский сад № 32. В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвовало около тысячи человек.

В распоряжении совета министров регионального правительства отмечалось, что пострадавшим от данного наводнения власти Крыма выделили из резервного фонда 18,4 млн рублей.