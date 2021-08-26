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Более 18 млн рублей выделили пострадавшим от наводнения в Крыму

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Власти Крыма выделили из резервного фонда 18,4 млн рублей пострадавшим от наводнения, произошедшего на Керченском полуострове в августе. Об этом говорится в распоряжении совета министров регионального правительства.

В селе Красногорка Ленинского района в результате сильных дождей 12 августа подтопило порядка 100 домовладений. Сильный ливень обрушился на Керчь в ночь на 16 августа. Было затоплено несколько улиц, пишет ИА «Крыминформ».

Из федерального бюджета Крыму выделят 930 млн рублей на восстановление после потопов в Керчи и Ялте.

Ранее сообщалось, что владельцы автомобилей, пострадавших в результате наводнения в Керчи, получат компенсации. Работа по оценке ущерба уже началась.

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