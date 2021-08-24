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Автомобилистам выплатят компенсации после наводнения в Керчи

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Владельцы автомобилей, которые пострадали в результате наводнения в Керчи, получат компенсации. О начале работы по оценке ущерба сообщил и.о. главы администрации города Святослав Брусаков.

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По словам Брусакова, на текущий момент в списках значится 83 автомобиля. Эксперт осмотрит каждую машину и совместно с администрацией сделает оценку ущерба. Акты составляются по поручению главы Крыма Сергея Аксенова. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

Сильные осадки обрушились на Керчь в ночь на 16 августа. В результате наводнения были затоплены больше 30 подвалов многоквартирных домов и несколько улиц. Также вода пришла в городскую больницу № 1, школу № 4 и детский сад № 32. В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвовало около тысячи человек.

В середине июня, помимо Керчи, от наводнения после мощных ливней пострадали Ялта, Ленинский, Кировский и Бахчисарайский районы. Всего пострадали свыше 900 автомобилей. Общая сумма ущерба составила 400 млн рублей. Компенсации выплачиваются из средств, собранных благотворительным фондом. При ущербе до 300 тыс. рублей автомобилисты получают полную компенсацию, при ущербе свыше 300 тыс. рублей — компенсацию 40% стоимости автомобилей.

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