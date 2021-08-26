WhatsApp оштрафован за отказ локализовать в РФ данные пользователей

Московский суд оштрафовал WhatsApp на 4 млн рублей. Причиной взыскания денег стал отказ мессенджера в локализации данных в РФ. За эти же нарушения повторно оштрафовали Facebook и Twitter, сообщает телеканал «Известия». Общая сумма штрафов для этих соцсетей составила 32 млн рублей. Если для WhatsApp этот иск первый, то компании Facebook и Twitter ранее привлекались к ответственности. В первый раз интернет-ресурсам выписали штрафы в 4 млн рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.