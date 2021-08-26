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Источник сообщил о домашнем аресте экс-президента Афганистана Карзая

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Бывший президент Афганистана Хамид Карзай и глава совета по нацпримирению Абдулла Абдулла помещены под домашний арест в Кабуле. Об этом 26 августа сообщил канал CNN со ссылкой на источник.

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Как сообщил источник, боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) обезоружили охрану Карзая и конфисковали автомобили. Обыски также прошли в доме Абдуллы. Его также лишили охраны и автомобилей.

«Карзай и Абдулла сейчас находятся под домашним арестом без своей охраны и во власти «Талибана», — говорится в сообщении журналистов.

Ранее, 23 августа, сообщалось, что «Талибан» ввел амнистию для всех чиновников бывшего афганского правительства, в том числе и для экс-президента Ашрафа Гани.

Представитель талибов тогда сообщил, что вражды между «Талибаном», бывшим президентом страны и другими чиновниками, покинувшими Афганистан, нет. Если они решат вернуться в страну, их не будут преследовать.

15 августа представители движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана в тот же день ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни». По словам пресс-секретаря российского посольства в Афганистане Никиты Ищенко, Гани убегал из страны вместе с машинами, набитыми деньгами.

18 августа Гани сообщил, что был во дворце, когда охрана сообщила, что произошел переворот, когда боевики движения «Талибан» захватили столицу. По его словам, талибы обещали, что не войдут в Кабул, но окружили президентский дворец заранее. Гани пообещал в ближайшем времени вернуться в Афганистан. При этом он отметил, что будет продолжать усилия «для достижения справедливости для афганцев».

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