Indian Railways начали применять российскую технологию распознавания лиц

На индийских железных дорогах начали применять российскую систему распознавания лиц компании NtechLab. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика.

Как отметили в компании, «Железнодорожные дороги Индии» (Indian Railways) ввели в эксплуатацию 470 специальных видеокамер.

«Разработанная компанией NtechLab система видеоаналитики появилась на 30 железнодорожных станциях на участке между западными индийскими штатами Гуджарат и Махараштра, в том числе в городе Мумбаи», — отметили разработчики.

По словам гендиректора компании Андрея Теленкова, до конца года российский стартап намерен реализовать в Индии еще минимум три проекта в розничной торговле, образовательной сфере, промышленности и в индустрии развлечений.

Ранее, 29 июня, в NtechLab заявили, что в будущем компания надеется распространить систему наблюдения на всю железнодорожную сеть Индии.

В российской компании также указали на то, что индийские железные дороги неоднократно признавались самыми загруженными в мире, а в отдельные периоды железнодорожные станции западного участка посещает до 10 млн человек в день. Это стало для NtechLab «технологическим вызовом», поскольку система должна обеспечивать одновременное распознавание до 50 человек в кадре, и, как подчеркнули в компании, она справляется с этой задачей.

Партнером россиян выступил индийский технологический интегратор Technosys Security.