В Днепропетровской области Украины русский язык лишили статуса регионального

Днепропетровский окружной административный суд постановил отменить региональный статус русского языка в Днепропетровской области Украины. Об этом со ссылкой на решение органа 25 августа сообщило издание «Левый берег».

«Решение Днепропетровского областного совета «О поддержке языковой политики на Украине» №333-14/VI от 17 августа 2012 года признать противоправным и недействительным с 28 февраля 2018 года», — сказано в документе.

Данное постановление было принято еще 13 августа, однако в законную силу оно вступит только по истечении срока подачи апелляции. Прежде аналогичные решения принимались на судебном уровне в ряде других областей и городов Украины.

В 2012 году на Украине вступил в силу закон «Об основах государственной языковой политики», закрепляющий за областями страны право наделять отдельные языки статусом региональных. Документ, в числе прочего, гарантировал гражданам право осуществлять делопроизводство в органах власти, а также получать образование и свободно использовать выбранный язык в сфере культуры. На тот момент русский язык получил статус регионального в 13 из 27 украинских областей. Так, одним из первых решений, принятых новым руководством Украины после государственного переворота в 2014 году, стало упразднение положений данного закона, а в 2018-м он и вовсе был признан неконституционным.

25 апреля 2019 года Верховная рада приняла законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», по которому он считается единственным официальным государственным языком в стране. Документ, в свою очередь, подписал 15 мая (за пять дней до истечения своих полномочий) президент Петр Порошенко. Закон действует на Украине до сих пор и предусматривает обязанность граждан использовать родной язык во всех сферах общественной жизни. В России данный закон вызвал волну жесткой критики: МИД РФ заявил о его абсурдности и обвинил киевские власти в намеренном разжигании ненависти между гражданами, которые говорят и на государственном языке, и на русском.

23 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о неприемлемости насаждения Киевом нетерпимости к русским. Он отметил, что Москва намерена добиваться от украинской стороны выполнения обязательств по соблюдению прав человека.

12 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина становится западным проектом «анти-Россия», направленным на конфронтацию с Москвой и разжигание ненависти по отношению к ней. Он указал, что многие украинцы не согласны с таким положением дел, однако им не дают быть услышанными.

1 июля Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины, внесенный президентом страны 18 мая. На внеочередном заседании данное решение поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Русские в закон о коренных народах Украины не включены.

С 16 января 2021 года на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке. Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, русский язык не является собственностью РФ. При этом он напомнил, что вопрос государственного языка в стране законодательно урегулирован, им является украинский.