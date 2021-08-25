Консульства России в США продолжили визовое оформление в полном объеме

Российские консульства в США продолжают визовое оформление в полном объеме, несмотря на нехватку персонала. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в среду, 25 августа.

«Российские консульские учреждения в США, которые кадрово обескровлены из-за отказов Госдепартамента США выдавать визы нашим новым сотрудникам на замену завершившим командировку и вернувшимся на Родину, продолжают тем не менее визовое оформление в полном объеме», — отмечается в сообщении.

Для этого помимо прочих консульских действий, включая помощь попавшим в беду гражданам России, приходится «дополнительно брать на себя обработку заявок на получение визы», указала Захарова.

По ее словам, если не продолжать визовое оформление в полном режиме, то российско-американские контакты между людьми и вовсе остановятся.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также выразила сожаление из-за того, что посольство США в России, ссылаясь на «нехватку персонала», практически полностью прекратило выдачу виз российским гражданам.

3 августа директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев сообщил «Известиям», что «визовая война» между Россией и Соединенными Штатами началась по инициативе Вашингтона, при этом американские власти рассматривали это как вариант санкционного давления, однако РФ начала отвечать на эти действия.

2 августа посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил о том, что США призвали 24 российских дипломатов с истекающими сроками виз покинуть страну до 3 сентября. По словам посла, почти все из них уедут без замены, поскольку Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз.

При этом официальный представитель Госдепа Нед Прайс в тот же день заявил, что российские дипломаты, которые три года проработали в Соединенных Штатах, могут обратиться за продлением виз. Вместе с тем Антонов отметил, что предложения российской стороны обнулить ограничения на деятельность загранучреждений России и США не были услышаны американскими властями.