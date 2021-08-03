Антонов заявил об ужесточении работы российских дипломатов в США

Предложение российской стороны обнулить ограничения на деятельность загранучреждений России и США не были услышаны американскими властями, заявил во вторник, 3 августа, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Если Соединенные Штаты к взаимному обнулению всех мер и контрмер не готовы, предлагаем использовать тактику малых шагов. В частности, исключить из визовых разменов отдельные категории сотрудников, договориться о годичном продлении истекших виз дипломатов и т.д. Все эти предложения мы озвучили еще в феврале в дипломатической ноте. Однако не получили никакой реакции. Наши инициативы были просто проигнорированы», — цитирует Антонова российское посольство в Facebook.

По его словам, условия работы российских сотрудников на территории США продолжают ужесточаться.

«Неоднократно предлагали коллегам обнулить на взаимной основе существующие ограничения на деятельность загранучреждений друг друга. Эти призывы услышаны не были. Более того, условия работы наших сотрудников продолжают ужесточаться», — указал Антонов.

По его словам, порядка 60 сотрудников (с членами семей — более 140 человек) ожидают решения по представленным в Госдепартамент визовым запросам, в некоторых случаях с мая 2020 года. Из-за этого многие не могут выехать из страны, в то время как более 30 сотрудников лишены возможности заехать в страну, потому что им не выдают визы в американском посольстве в Москве.

Он отметил, что «попытки партнеров обвинить во всем [российских дипломатов], а самим предстать в «белых фраках» вызывают недоумение». Российский посол отметил, что, вопреки пониманиям, достигнутым на женевском саммите, «никаких подвижек в жесткой политике США нет».

«За последние дни мы выдали американцам, направляющимся на работу в посольство в Москве, 22 визы. В ответ пока что только, как в насмешку, получили продление визы для советника-посланника. Партнеры выдают это как свою крупную уступку, с чем мы не согласны. <…> Попытки продать нам «пустой воздух» не пройдут. Так что ожидаем от Госдепартамента конструктивного подхода к решению проблем российских диппредставительств», — резюмировал Антонов.

Ранее, 2 августа, представитель Госдепа Нед Прайс заявил о том, что российские дипломаты с истекающими визами должны покинуть страну либо запросить продление документа. Он заверил, что в ведомстве не заинтересованы в эскалации отношений с РФ в сфере работы дипломатов.

В свою очередь, Анатолий Антонов сообщил о предписании США к 24 сотрудникам российской дипмиссии покинуть Штаты до 3 сентября. По словам посла, почти все из них уедут без замены, поскольку Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз.

В июле Антонов отметил, что, по его мнению, правительство Соединенных Штатов продолжит политику давления в отношении России, в том числе по части демократических ценностей и прав человека. Вместе с тем он добавил, что в отдельных пунктах российско-американского диалога наблюдаются некие лакуны, и в них Москва пытается найти «что-то позитивное» или развить дальше моменты, «которые, очевидно, сближают нас [Россию] с американцами».

Москва неоднократно отмечала трудности в получении американских виз россиянами, в том числе дипломатами.