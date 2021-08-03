Эксперт объяснил «визовую войну» между Россией и США

«Визовая война» между Россией и США началась по инициативе Вашингтона, при этом американские власти рассматривали это как вариант санкционного давления, однако РФ начала отвечать на эти действия. Об этом во вторник, 3 августа, заявил «Известиям» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.

Ранее в этот день посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о том, что предложение российской стороны обнулить ограничения на деятельность загранучреждений России и США не были услышаны американскими властями. Он отметил, что если Штаты к такому не готовы, то РФ предлагает использовать тактику малых шагов, в частности, исключение из визовых разменов отдельных категорий сотрудников и договоренность о годичном продлении истекших виз дипломатов.

Рогулев пояснил, что американские власти сократили сроки пребывания в стране до трех лет, а у 24 сотрудников дипмиссии РФ заканчиваются визы. В связи с этим посольство, утверждают в Вашингтоне, может запросить продление виз, однако каждое такое заявление будет рассматриваться в индивидуальном порядке, отметил эксперт.

«Продолжается игра, кто первый моргнет. США начали визовую войну и закрывать консульства еще при [44-м президенте] Бараке Обаме. Это происходило, как один из вариантов санкционного давления на Россию. Москва же, вместо того чтобы менять свое поведение, на что рассчитывали американцы, начала отвечать. США продолжили закручивать гайки, Россия продолжила отвечать. Последний ответ РФ — запрет для посольства США нанимать на работу граждан России и третьих стран, из-за чего им пришлось уволить почти 200 человек из свой дипмиссии с 1 августа», — сказал он.

Эксперт предположил, что Вашингтон ожидал отмены Москвой данного решения после саммита в Женеве. Также, по его мнению, спираль дипломатического конфликта будет закручиваться и дальше, пока какая-либо из сторон не сделает первый шаг навстречу.

Видимо, Соединенные Штаты рассчитывают «дожать» Россию, чтобы она сделала этот первый шаг, заключил эксперт, добавив, что РФ, наверняка, продолжит отвечать.

Накануне представитель Госдепа Нед Прайс заявил о том, что российские дипломаты с истекающими визами должны покинуть страну либо запросить продление документа. Он заверил, что в ведомстве не заинтересованы в эскалации отношений с РФ в сфере работы дипломатов.

В свою очередь, Антонов сообщил о предписании США к 24 сотрудникам российской дипмиссии покинуть Штаты до 3 сентября. По словам посла, почти все из них уедут без замены, поскольку Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз.

В июле посол РФ в США отметил, что, по его мнению, правительство Соединенных Штатов продолжит политику давления в отношении России, в том числе по части демократических ценностей и прав человека. Вместе с тем он добавил, что в отдельных пунктах российско-американского диалога наблюдаются некие лакуны, и в них Москва пытается найти «что-то позитивное» или развить дальше моменты, «которые, очевидно, сближают нас [Россию] с американцами».

Москва неоднократно отмечала трудности в получении американских виз россиянами, в том числе дипломатами.