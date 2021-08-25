Захарова прокомментировала ситуацию с выдачей россиянам виз США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сожаление из-за того, что посольство США в России, ссылаясь на «нехватку персонала», практически полностью прекратило выдачу виз российским гражданам.

«Вызывает сожаление, что посольство США в России, ссылаясь на «нехватку персонала», практически полностью прекратило выдачу виз российским гражданам. Стрелки переводятся на российские власти, запретившие нанимать в качестве помощников консульских работников местный персонал», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном в среду, 25 августа.

Она указала на то, что подобные заявления, «мягко говоря, лукавые и вводящие в заблуждение». Официальный представитель МИД России отметила, что посольства РФ в США продолжают визовое оформление в полном режиме, несмотря на отказы Госдепа выдавать визы новым сотрудникам российских консульских учреждений.

«Для этого приходится, помимо прочих консульских действий, включая помощь попавшим в беду нашим согражданам, дополнительно брать на себя обработку заявок на получение визы», — подчеркивается в комментарии.

Захарова обратила внимание и на то, что если в данных случаях действовать иначе, то российско-американские контакты между людьми и вовсе остановятся. Между тем коллеги в Вашингтоне руководствуются, видимо, другой логикой, пояснила официальный представитель МИД РФ.

В качестве примера она напомнила о ситуации, связанной с российской олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене, которая из-за невозможности получить визу оказалась вынуждена пропустить соревнования «Бриллиантовой лиги» в США.

В аналогичном положении, как отметила Захарова, сейчас находятся сотни, если не тысячи соотечественников.

«Вопрос: где это пресловутое американское «открытое общество» и почему оно теперь настолько закрыто для россиян вашингтонским «визовым частоколом»?» — задалась вопросом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее, 6 августа, Госдепартамент США оставил в силе рекомендацию гражданам страны не путешествовать в Россию. Кроме того, члены семей американских госслужащих могут при желании покинуть Россию, отметили в Госдепе.

3 августа директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев сообщил «Известиям», что «визовая война» между Россией и США началась по инициативе Вашингтона, при этом американские власти рассматривали это как вариант санкционного давления, однако РФ начала отвечать на эти действия.

2 августа посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил о том, что США призвали 24 российских дипломатов с истекающими сроками виз покинуть страну до 3 сентября. По словам посла, почти все из них уедут без замены, поскольку Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз.

При этом официальный представитель Госдепа Нед Прайс в тот же день заявил, что российские дипломаты, которые три года проработали в Соединенных Штатах, могут обратиться за продлением виз.

Вместе с тем Антонов отметил, что предложения российской стороны обнулить ограничения на деятельность загранучреждений России и США не были услышаны американскими властями.