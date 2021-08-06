США оставили в силе рекомендацию американцам не путешествовать в РФ

Госдепартамент США оставил в силе рекомендацию гражданам страны не путешествовать в Россию, сообщается в пятницу, 6 августа, на сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Госдепартамент продолжает советовать <...> не путешествовать в Россию», — говорится в заявлении.

В частности, США призывают своих граждан воздержаться от поездок на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус, якобы из-за имеющих там место «терроризма, похищения людей и риска гражданских беспорядков». Рекомендация также затронула Крым, охарактеризованный как «оккупированная Россией украинская территория».

Кроме того, члены семей американских госслужащих могут при желании покинуть Россию, отметили в Госдепе.

«Пятого августа 2021 года госдепартамент разрешил добровольный отъезд членов семей американских государственных служащих», — уточнили в заявлении.

Отмечается, что сотрудники правительства США «должны тщательно продумать необходимость поездки в Россию».

Ранее, 29 июня, Госдеп США уже продлевал срок действия данной рекомендации. По заявлению ведомства, в составляемом внешнеполитическим ведомством списке стран Россия находится на четвертом уровне — «не путешествовать».

«Граждане США, в том числе бывшие и действующие представители правительства США и военнослужащие, а также частные лица, занимающиеся бизнесом, которые посещают или проживают в России, подвергались беспричинным допросам и угрозам со стороны российских должностных лиц», — подчеркивается в заявлении Госдепа.

Там же обратили внимание на то, что путешественники якобы могут стать жертвами преследований, жестокого обращения и вымогательства.

Ранее, 5 августа, в МИД России рассказали о готовности оформить визы дипломатам из Соединенных Штатов.

3 августа директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев сообщил «Известиям», что «визовая война» между Россией и США началась по инициативе Вашингтона, при этом американские власти рассматривали это как вариант санкционного давления, однако РФ начала отвечать на эти действия.

Ранее, 2 августа, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил о том, что США призвали 24 российских дипломатов с истекающими сроками виз покинуть страну до 3 сентября. По словам посла, почти все из них уедут без замены, так как Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз.

В тот же день официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что российские дипломаты, которые три года проработали в Соединенных Штатах, могут обратиться за продлением виз.

Вместе с тем Антонов отметил, что предложения российской стороны обнулить ограничения на деятельность загранучреждений России и США не были услышаны американскими властями.