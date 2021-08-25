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В NASA заявили об ожидании встречи с Рогозиным

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Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон с нетерпением ждет встречи с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Об этом сообщила в среду, 25 августа, пресс-секретарь NASA Джеки Макгиннесс.

«Директор Нельсон с нетерпением ожидает встречи с генеральным директором Рогозиным, как только позволит [ситуация с] COVID-19», — сказала она в беседе с ТАСС.

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Ранее, 15 июня, Рогозин сообщил о планах обсудить с NASA возможность сотрудничества в съемках фильма «Вызов» на Международной космической станции (МКС). Глава «Роскосмоса» отметил, что сотрудничество с NASA — «это колоссальное поле возможностей», и при желании сторонам удастся договориться.

В тот же день Нельсон рассказал, что в ходе телефонных переговоров обсудил с Рогозиным сотрудничество США и России в космосе.

11 июня Рогозин заявил, что госкорпорация согласна на сотрудничество с NASA при условии отмены санкций. В свою очередь, Нельсон в интервью изданию Politico отметил, что сотрудничество США и России в космосе является уникальным и исключительным, оно не должно прекращаться.

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