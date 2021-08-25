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Представитель Краско рассказал о состоянии актера

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Директор народного артиста России Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал в среду, 25 августа, что перед тем, как 90-летний артист попал в реанимацию с инсультом, ему на днях стало плохо на даче, но тогда он не стал обращаться за помощью, передает РЕН ТВ.

Смородинов добавил, что в больницу уже едут сыновья Краско — Иван и Федор.

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«Несколько дней назад он находился на даче и сказал, что почувствовал резкий удар в голову. В глазах потемнело, отказала нога, потяжелела очень сильно. Но он не придал этому значения», — сказал Смородинов в беседе с телеканалом «360».

Директору позвонила бывшая жена Краско Наталья и сказала, что артисту очень плохо. Она попросила отвезти его в поликлинику.

«Записала его к врачу. Я съездил на дачу и привез его в Петербург. Отвел его до врача. Его очень сильно качало. Он пытался отшучиваться, что всё это ерунда. Ему померили давление, кардиограмму сделали. Вышел врач и сказал, что это инсульт», — рассказал Смородинов.

В настоящее время Краско находится в реанимации. Он в сознании. По словам директора, артист очень слаб, не может стоять на ногах.

Также он отметил, что в его возрасте при таких симптомах нужно незамедлительно вызывать скорую помощь.

Ранее в среду стало известно, что Краско попал в реанимацию с инсультом, передает НСН. Его госпитализировали в Центр имени Алмазова.

Иван Краско — народный артист России, советский и российский актер театра и кино, режиссер. Наиболее известен по лентам «Господин оформитель», «Принц и нищий», «Конец императорской тайги», «Блокада: Фильм 1: Лужский рубеж, Пулковский меридиан», «Улицы разбитых фонарей 6». Отец популярного актера Андрея Краско.

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