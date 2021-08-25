Актера Ивана Краско госпитализировали с инсультом

90-летний актер театра и кино Иван Краско попал в реанимацию с инсультом. Об этом 25 августа сообщает телеканал «78».

Как стало известно, Краско стало плохо два дня назад во время отдыха на даче. 25 августа его из поликлиники, куда он обратился с жалобами, госпитализировали в Центр имени Алмазова.

По данным журналистов, у артиста диагностировали инсульт, в данный момент он находится в реанимации. Информация о его состоянии уточняется.

Иван Краско — народный артист России, советский и российский актер театра и кино, режиссер. Наиболее известен по лентам «Господин оформитель», «Принц и нищий», «Конец императорской тайги», «Блокада: Фильм 1: Лужский рубеж, Пулковский меридиан», «Улицы разбитых фонарей 6». Отец популярного актера Андрея Краско.

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