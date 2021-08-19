Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве

Народного артиста России, актера кино и сериалов Бориса Щербакова госпитализировали в Москве. Об этом 19 августа сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, актер оказался в одной из московских клиник 17 августа. Как рассказал источник, Щербаков поступил в больницу с неуточненной пневмонией. При этом ухудшение его состояния сопровождается тошнотой.

Как сообщается, артист болен уже шесть дней. В данный момент он находится под наблюдением врачей.

Как рассказал сын актера, Василий Щербаков, в беседе с Пятым каналом, сейчас артисту лучше, тест на коронавирус показал отрицательный результат.

«Его госпитализировали с подозрением на коронавирус, но коронавирус не подтвердился, сделали несколько анализов. Чувствует он уже себя неплохо. Надеемся, что скоро вернется домой», — отметил сын народного артиста.

Борис Щербаков — советский и российский актер театра и кино. В 1994 году ему было присвоено звание народного артиста России. Щербаков снимался во множестве фильмов и сериалов, среди которых «Воры в законе», «Солдаты», «Легенда № 17». На счету актера почти 200 ролей в кино.

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