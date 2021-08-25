Президент Эстонии призвала сограждан не инвестировать в экономику Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рекомендовала согражданам не инвестировать средства в экономику Украины, поскольку они могут легко потерять вложенные деньги. Об этом она сообщила в опубликованном в среду, 25 августа, интервью «Европейской правде».

«Я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте туда, потому что вы можете потерять инвестиции. И у нас уже были такие случаи, когда наши люди теряли здесь собственность. И даже получив решение арбитража в свою пользу, так и не смогли вернуть свое имущество», — пояснила Кальюлайд.

Президент Эстонии также отметила, что именно поэтому не может посоветовать эстонцам инвестировать средства в Украину.

Накануне экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что в отсутствии развития страны виноваты две вещи: олигархизация и вредные советы Запада.

18 августа политический аналитик Александр Кочетков рассказал, что на Украине нет ни эффективной экономики, ни эффективной модели власти и уровень жизни является крайне неудовлетворительным. По его словам, самым большим достижением страны за годы независимости является то, что ее до сих пор не потеряли.

В апреле экс-министр экономики Украины Виктор Суслов спрогнозировал, что страну ожидает серьезный социально-политический кризис. По его словам, 90% украинцев окажутся за чертой бедности.

В 2016 году китайские инвесторы приобрели 56% акций компании «Мотор Сич», которая занимается производством авиадвигателей. Указ о национализации завода президент Украины Владимир Зеленский подписал 24 марта. Данное решение предусматривает возвращение ПАО «Мотор Сич» в собственность государства.

Кроме того, в конце января Зеленский также подписал указ, согласно которому вводится в действие решение СНБО о введении санкций против четырех китайских компаний и самого Ван Цзиня — акционера Skyrizon, компании — инвестора «Мотор Сич». Срок санкций — три года.

Эксперт в области экономики Всеволод Степанюк в марте заявил, что национализация предприятия «Мотор Сич» после введения санкций в отношении китайских инвесторов приведет к катастрофе в экономике Украины. Как отметил Степанюк, Киев показал всему миру, что инвестировать в Украину нельзя, потому что государство без юридических на то причин отбирает собственность.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в том же месяце призвала Украину соблюдать законные права и интересы китайских компаний и инвесторов.