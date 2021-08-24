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Олигархизацию и советы Запада назвали главными тормозами развития Украины

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Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал в интервью «Комсомольской правде», что в отсутствии развития страны виноваты две вещи: олигархизация и вредные советы Запада.

Как утверждает Суслов, до развала СССР Украина считалась самой процветающей республикой союза, а потом несколько богатых семей монополизировали целые отрасли экономики. Затем они финансировали политические партии и приводили своих представителей к власти.

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«Олигархизация — главный тормоз Украины», — заявил экс-министр.

Также виноваты, по его мнению, и вредные советы Запада — МВФ и американские консультанты, которые «наделали бед» своими рекомендациями. Так, Украина сначала вступила в ВТО на невыгодных условиях, а потом подписала соглашение об ассоциации с ЕС. В итоге экономика страны в упадке, а технологическое наследие Советского Союза практически утрачено, пишет «Газета.ру».

В четверг, 19 августа, экс-депутат Верховной рады, украинский политик Владимир Олейник заявил, что Украина как государство за последние годы окончательно потеряла экономический и политический суверенитет и к 30-летию независимости из субъекта превратилась в объект международной политики.

На следующий день генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев в ходе дискуссии, приуроченной к 30-й годовщине независимости Украины, сообщил, что украинцы не могут найти достойную работу.

В воскресенье, 22 августа, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов высказал мнение, что Соединенные Штаты обещали разорвать российскую экономику «в клочья», но такая участь постигла Украину.

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