Генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев в ходе дискуссии, приуроченной к тридцатой годовщине независимости Украины, сообщил, что украинцы не могут найти достойную работу.

«Какая защита прав в стране, где построили рапсово-кукурузно-рудную экономику? Какую достойную работу вы хотите? <...> Не будет достойной работы, забудьте, как страшный сон», — отметил он.

Ильичев подчеркнул, что в стране также нет качественных медицины и образования. Украина, по его словам, пользуется достижения прошлых поколений в других отраслях.

Эксперт обратил внимание на то, что в то же время обслуживание 160 тыс. украинских госслужащих в год обходится стране в 40 млрд гривен (более 111 млрд рублей).

«Если на треть этих госслужащих сократить сегодня, мы можем купить 80 пригородных новых поездов», — заметил Ильичев.

Он уточнил, что украинские чиновники ставят интересы иностранных кредиторов выше интересов жителей страны.

Ранее, в мае, результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», показали, что число граждан Украины, которые считают, что страна движется в неправильном направлении, выросло до 65% за последние несколько недель. Так, лишь 25% опрошенных украинцев, наоборот, считают, что государство движется в правильном направлении развития.

В том же месяце депутат партии «Слуга народа» Анна Колесник во время заслушивания в парламенте доклада главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака отправила в мессенджере сообщение: «Нужно валить из страны».

До этого, 20 апреля, опрос социологического центра Socis показал, что большинство украинцев считают президента Украины Владимира Зеленского и других представителей власти страны дилетантами (57,1%). Свое разочарование высказали 44,8% опрошенных.