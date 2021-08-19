Экс-депутат V, VI и VII созывов Верховной рады, украинский политик Владимир Олейник заявил, что Украина как государство за последние годы окончательно потеряла экономический и политический суверенитет и к 30-летию независимости из субъекта превратилась в объект международной политики.

Он отметил, что страна собирается праздновать то, чего нет, имея в виду День независимости.

«Страна потеряла суверенитет. Как можно говорить о независимости, когда под контроль иностранцев переданы все госмонополии, а правительство руководствуется не парламентскими решениями, а указаниями Международного валютного фонда [МВФ]», — сказал Олейник в беседе с ТАСС в четверг, 19 августа.

Политик уточнил, что Украиной также управляет и посольство США. Так, по его словам, примером является инцидент, в ходе которого временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин потребовала от Киева не принимать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V».

«Может ли такое быть в суверенном государстве? Нет, я не могу представить, чтобы подобное было в Белоруссии, Польше или России», — подчеркнул экс-депутат.

Накануне политический аналитик Александр Кочетков рассказал, что на Украине нет ни эффективной экономики, ни эффективной модели власти и уровень жизни является крайне неудовлетворительным. По его словам, самым большим достижением страны за годы независимости является то, что ее до сих пор не потеряли.

17 августа экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой страны за 30 лет независимости является отказ от добрососедства с Россией. Он уточнил, что отказ Киева от Москвы привел украинскую сторону к расколу в обществе, социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции, а также к закрытию неугодных режиму СМИ.

В апреле экс-министр экономики Украины Виктор Суслов спрогнозировал, что страну ожидает серьезный социально-политический кризис. По его словам, 90% украинцев окажутся за чертой бедности.