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Украина ввела санкции против четырех китайских компаний

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении санкций против четырех китайских компаний и одного гражданина КНР. Документ опубликован в пятницу, 29 января, на сайте офиса украинского лидера.

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В обнародованном дополнении к указу говорится, что санкции введены против компаний Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Beijing Xinwei Technology Group Co., и Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

При этом в списке числиться только одно имя — ключевого акционера Skyrizon гражданина Китая Ван Цзиня.

Срок санкций — три года. В течение этого времени активы указанных компаний на Украине будут заблокированы, торговые операции, транзит ресурсов, полетов и перевозок по стране ограничен.

Skyrizon является инвестором украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». Китайские инвесторы приобрели акции предприятия в 2016 году. В августе 2020 года прокуратура Украины арестовала акции после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании.

Китайские инвесторы «Мотор Cич» обратились к ведущим мировым юридическим компании для взыскания с Украины $3,5 млрд компенсации. Именно в эту сумму они оценили нанесенный ущерб от этой ситуации.

30 августа между госсекретарем США Майком Помпео и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор. Помпео тогда заявил об обеспокоенности Вашингтона в связи с попытками КНР купить «Мотор Сич».

«Мотор Сич» — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Продукция «Мотор Сич» эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.

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