Пенсионерам разъяснили порядок получения единовременной выплаты

Единовременную выплату в 10 тыс. рублей, указ о которой подписал президент России Владимир Путин, получат российские пенсионеры, которые постоянно проживают на территории страны и по состоянию на 31 августа получают пенсии через Пенсионный фонд (ПФР).

Как объяснили в среду, 25 августа, специалисты отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, средства пенсионеры получат в сентябре 2021 года. При этом никаких заявлений подавать не нужно, так как выплаты будут производиться на основании имеющихся у фонда данных.

Если же гражданин получает сразу две пенсии, одна из которых осуществляется через ПФР, то выплату пособия также будет обеспечивать фонд.

«Обращаем внимание, что данная выплата не учитывается при определении права гражданина на получение иных выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством, и из нее не производятся взыскания по исполнительным документам», — указали специалисты.

Доставка единовременной выплаты будет аналогична доставке соответствующих видов пенсий. Отмечается, что в Петербурге и Ленобласти данные выплаты получат 2 058 062 гражданина.

22 августа Путин предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране в 2021 году по 10 тыс. рублей. Выплаты коснутся всех пенсионеров, в том числе и работающих. Также он предложил осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тыс. рублей.

24 августа президент подписал указ о единовременной выплате пенсионерам. Согласно документу, выплаты произведут в сентябре текущего года. Они коснутся порядка 43 млн граждан. Как уточнил министр финансов РФ Антон Силуанов, на эти цели выделят порядка 500 млрд рублей.