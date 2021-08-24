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Единовременные выплаты получат 43 млн пенсионеров

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Единовременные выплаты пенсионерам, анонсированные президентом России Владимиром Путиным, коснутся порядка 43 млн граждан. Об этом во вторник, 24 августа, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина.

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По ее словам, выплаты могут осуществляться вместе с доставкой пенсии.

«Большая часть пенсионеров получает пенсию сегодня на свои личные счета, в то же время практически треть пенсионеров при получении пенсии пользуются услугами разных доставочных организаций», — заявила Баталина журналистам.

Президент России Владимир Путин предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам в стране в 2021 году по 10 тыс. рублей 22 августа на встрече с представителями партии «Единая Россия». Выплаты коснутся всех пенсионеров, в том числе и работающих. Также он предложил осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тыс. рублей.

Ранее 24 августа Путин подписал указ о единовременной выплате. Согласно документу, выплаты произведут в сентябре текущего года.

Как уточнил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов, на эти цели выделят порядка 500 млрд рублей.

23 августа глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщал, что единовременные выплаты военным и пенсионерам профинансируют из дополнительных доходов бюджета. Он указывал, что сильнее всего рост цен на продукты и товары первой необходимости сказывается на малообеспеченных слоях населения, поэтому президент и предложил соответствующие меры, чтобы компенсировать людям подобные потери.

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