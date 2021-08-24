Единовременные выплаты получат 43 млн пенсионеров

Единовременные выплаты пенсионерам, анонсированные президентом России Владимиром Путиным, коснутся порядка 43 млн граждан. Об этом во вторник, 24 августа, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина.

По ее словам, выплаты могут осуществляться вместе с доставкой пенсии.

«Большая часть пенсионеров получает пенсию сегодня на свои личные счета, в то же время практически треть пенсионеров при получении пенсии пользуются услугами разных доставочных организаций», — заявила Баталина журналистам.

Президент России Владимир Путин предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам в стране в 2021 году по 10 тыс. рублей 22 августа на встрече с представителями партии «Единая Россия». Выплаты коснутся всех пенсионеров, в том числе и работающих. Также он предложил осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тыс. рублей.

Ранее 24 августа Путин подписал указ о единовременной выплате. Согласно документу, выплаты произведут в сентябре текущего года.

Как уточнил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов, на эти цели выделят порядка 500 млрд рублей.

23 августа глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщал, что единовременные выплаты военным и пенсионерам профинансируют из дополнительных доходов бюджета. Он указывал, что сильнее всего рост цен на продукты и товары первой необходимости сказывается на малообеспеченных слоях населения, поэтому президент и предложил соответствующие меры, чтобы компенсировать людям подобные потери.