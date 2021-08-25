В Колумбии мужчине семь раз сделали прививку от коронавируса

Мужчина семь раз прошел вакцинацию от коронавируса в городе Кали на западе Колумбии, начато расследование. Об этом в среду, 25 августа, сообщает телеканал Noticias Caracol.

«Человека, которому делали прививку семь раз в разных центрах города, уже опознали. Это человек старше 60 лет, по всей видимости, с психологическими проблемами», — цитирует телеканал министра здравоохранения Кали Миерланди Торрес.

Она уточнила, что власти начали расследование.

По информации телеканала, мужчина получил дозы вакцин разных компаний, в том числе Sinovac, AztraZeneca, Pfizer и Janssen. При этом никакой реакции чрезмерное количество доз у мужчины не вызвало. Как ожидается, наказание для него не последует.

Для предотвращения подобных случаев власти города разработали электронный бланк для информированного согласия перед вакцинацией. Бланк нужно распечатать и принести в пункт вакцинации, где его подпишут.

В апреле власти Мексики задержали двух мужчин, которые под видом пожилых людей пришли на вакцинацию от коронавируса. Обман раскрыла одна из работниц центра. По голосу мужчин она поняла, что те выдают себя за кого-то другого, и сообщила об этом властям.