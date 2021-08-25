СВР рассекретила заметки нациста о жизни в Иране в период ВОВ

Служба внешней разведки России рассекретила документы, в которых содержатся сведения о деятельности нацистов на территории Ирана в период Великой Отечественной Войны (ВОВ). Об этом стало известно в среду, 25 августа, — 80-летие со дня ввода войск Красной Армии в Иран.

Солдаты Красной Армии вошли на территорию Ирана летом 1941 года, когда страна стала пространством для военной агрессии гитлеровской Германии на Среднем Востоке.

Введение советских вооруженных сил было выполнено в соответствии с положениями советско-иранского договора, заключенного еще в 1921 году: документ регулировал использование иранской территории в качестве предмета для военной агрессии в адрес Советской России. Так, в условиях описанного сценария, который воплотился в реальность спустя 20 лет после заключения двустороннего соглашения, Москва оставляла за собой право направить своих военных в Иран.

Вместе с солдатами Красной Армии в Иран вошли английские войска, что было выполнено в рамках операции «Согласие».

Одним из рассекреченных документов оказался дневник германского политического разведчика Франца Майера, который впоследствии стал основателем националистических партий и групп в перечне иранских городов.

Ввод союзных войск осенью 1941 года полностью перекрыл автору заметок связь с Берлином. В течение трех месяцев нацист жил на армянском кладбище в Тегеране под видом могильщика. Однако в дальнейшем Майеру удалось отыскать убежище в самом городе начать активную работу в подполье.

«Английская и русская пропаганда причиняет много страданий… Чувство, что за тобой следят, развилось до того, что боюсь развернуть газету. Делаю это с большой осторожностью, как будто бы вытягиваю первый приз», — цитирует воспоминание германского разведчика от 5 декабря 1941 года «РИА Новости».

Именно в период контрнаступления советских войск в одном из изданий Майер прочел: «русские наступают по всему фронту».

«Немедленно ищу немецкие сообщения. Их нет в последнее время. Делать нечего, я вынужден читать английский и русский тексты. На севере под Ленинградом уничтожено 500 тыс. немцев, наступление становится всё более гигантским. На юге немцы тоже отступают», — делился немец.

«Я, конечно, знаю всё о методах английской и русской пропаганды, но в моем положении, которое располагает к пессимизму, а не к оптимизму, трудно вообразить то впечатление, какое производят такие сообщения», — писал Майер.

Накануне, 24 августа, российская Федеральная служба безопасности рассекретила материалы, в которых содержатся подробности убийства митрополита Алексия (Громадского) в мае 1943 года. В опубликованных документах приводятся воспоминания архиепископа Белгородского Питирима, который сообщил, что Алексий стал жертвой украинских националистов и гитлеровцев.