ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия

Убийство митрополита Алексия (Громадского) в мае 1943 года было организовано совместными усилиями гитлеровцев и националистов Украины. Соответствующая информация содержится в материалах, рассекреченных российской Федеральной службой безопасности во вторник, 24 августа, в рамках проекта «Без срока давности».

Так, в числе обнародованных документов присутствует справка архиепископа Курского и Белгородского Питирима, адресованная председателю Совета по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров СССР Георгию Карпову в июле 1944 года.

С оккупацией Украины немцы выразили поддержку инициативе о воссоздании автокефальной Украинской Церкви, во главу которой был поставлен епископ Луцкий Поликарп (Сикорский). В свою очередь, украинские националисты активно способствовали назревающему расколу.

В августе 1941 года православные епископы собрались на собор в Почаевской Лавре и заявили о создании автономной Украинской Церкви в соответствии с положениями юрисдикции Московской Патриархии. В качестве главы представителей православного направления был избран архиепископ Алексий, который был провозглашен митрополитом. Через два года, по словам Питирима, борьба между двумя сторонами церквей вылилась в куда более острую форму.

«Участились случаи убийства бандеровцами автономных священников. Автокефалисты пошли дальше. Они решились уничтожить главного своего противника митрополита Алексия. Против такого мероприятия не возражали, по-видимому, и немцы. Им также стала невыгодна усиливающаяся власть и влияние митрополита Алексия Громадского», — цитирует воспоминания архиепископа «РИА Новости».

Он добавил, что об убийстве Алексия стали говорить еще задолго до его смерти, упоминая украинские объединения.

«Все время циркулировали слухи, что жизнь митрополита в опасности, так как некоторые из украинских организаций постановили убить его за нежелание подчиниться их вымогательствам. Не один раз говорил об этом и сам митрополит», — писал Питирим.

Дальнейшие подробности насильственной смерти митрополита были раскрыты епископом со слов свидетелей происшествия. Алексий был вызван генеральным комиссаром с просьбой прибыть к нему по школьным вопросам. Так, гебитскомиссар представил митрополиту автомобиль для поездки в Луцк.

Священник отметил, что утром Алексий покинул Почаевскую Лавру в сопровождении секретаря протоиерея Федора Юркевича и переводчика Марка Жихарева. Параллельно, как указал Питирим, неизвестные звонили в местные организации и на украинском языке интересовались поездкой митрополита.

«Через 20 минут после отъезда митрополита стали распространяться слухи, что Алексий и его спутники убиты. Консистория обратилась к властям с просьбой навести справки. Комиссариат как-то слабо реагировал на это событие и только к вечеру была послана машина с доктором. Эта машина встретила по дороге отряд немцев, везущих на машине четыре трупа. Труп Алексия был еще теплый и имел семь ран», — сообщал священник.

Ранее, 4 августа, ФСБ России были рассекречены документы с перечнем военных преступников, которые ответственны за геноцид жителей Карелии на территориях, оккупированных войсками Финляндии в период Великой Отечественной войны. В список вошли 54 человека.