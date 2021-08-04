ФСБ рассекретила список ответственных за геноцид жителей Карелии в годы ВОВ

Свыше полусотни высокопоставленных финских военных преступников ответственны за геноцид жителей Карелии на территориях, оккупированных войсками Финляндии в годы Великой Отечественной войны. Соответствующие данные следуют из рассекреченных УФСБ по Карелии и переданных в СК РФ архивных документов.

Накануне в ходе работ в рамках проекта «Без срока давности» в Олонецком районе Карелии поисковики обнаружили место захоронения узников концлагерей, созданных финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. В СК РФ пояснили, что в настоящий момент следователи работают на месте массового захоронения. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, предварительная оценка места происшествия свидетельствует об обнаружении останков гражданских лиц с признаками насильственной смерти.

Среди рассекреченных ФСБ материалов, как уточняет «РИА Новости», находится список военных преступников. Перечень был составлен в КГБ СССР в 1958 году, в него вошли 54 человека. Речь идет о министре обороны Финляндии тех лет Карле-Рудольфе Валдене, главе МИД страны Рольфе Виттинге, министре внутренних дел Тойво Хорелле, министре юстиции Оскари Лехтонене, главе финской женской военной организации «Лотта Свярд» Фанни Луукконен, председателе союза «Братья по оружию» Пааво Талвеле.

Вместе с тем отмечается, что в данный список также вошли начальники и служащие концлагерей, созданных финнами в оккупированных районах Карелии. Упомянут и руководитель так называемого Северного отделения РОА («Русской освободительной армии» под командованием предателя генерала Андрея Власова) Эриксон. Под прикрытием организации осуществляла свою деятельность Петрозаводская школа финской разведки.

При этом, исходя из опубликованных ранее материалов по военной истории и истории российских спецслужб, Эриксоном на самом деле был матерый финский разведчик Петр Соколов, который являлся русским эмигрантом. На рубеже 1920-х годов Соколов работал на английские спецслужбы. С началом Великой Отечественной войны он стал сотрудничать с германской военной разведкой Абвером.

Отмечается, что при начале самого сотрудничества с Абвером Эриксон не прекратил свою деятельность в финском Главном штабе.

Кроме того, были рассекречены протоколы допросов свидетелей из числа советских мирных граждан, являющихся узниками финских концлагерей в Карелии. Жители назвали имена руководителей и служащих данных лагерей.

По словам бывшего узника концлагеря № 2 в Петрозаводске, свидетеля Георгия Озерова, начальником лагеря был Тимо Саловара.

«Известно, что в 1942 году в штабе лагеря были избиты, а после пристрелены два 13-летних мальчика, которые самовольно через проволоку ушли в город, чтобы достать кусок хлеба», — вспоминал Озеров.

Еще один свидетель, бывший узник концлагеря № 5 Алексей Неслухов, рассказал, что «в результате жестокого режима содержания, плохих жилищно-бытовых условий, от непосильной эксплуатации на тяжелых работах и от истощения в лагере царила неимоверна смертность граждан».

«У меня лично умерли две девочки и сын в возрасте от двух до четырех лет», — добавил он.

По данным рассекреченных архивов, в лагерях содержались в основном русские, белорусы и украинцы. По оценкам историков, за годы существования лагерей через них прошли порядка 50 тыс. человек.

Весной 2020 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по фактам геноцида, совершенного в годы Второй мировой войны на территории Карелии нацистскими оккупантами. Оценивая количество жертв, исследователи называют примерно 8 тыс. мирных жителей, в том числе свыше 2 тыс. детей. Более 7 тыс. военнопленных, как отмечают в Следственном комитете, «было зарыто живьем, умерщвлено в газовых камерах и расстреляно».