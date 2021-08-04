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Массовое захоронение узников финских концлагерей нашли в Карелии

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В ходе работ в рамках проекта «Без срока давности» в Олонецком районе Карелии поисковики обнаружили место захоронения узников концлагерей, созданных финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Об этом 4 августа сообщает корреспондент «Известий».

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Захоронение было найдено накануне. Как рассказал руководитель поискового отряда «Олонецкая оперативная группа» Олег Левашов, представители ростовского отряда «Поискового движения России» нашли захоронение возле поселка Ильинского Республики Карелия. Поисковики нашли останки двух женщин, одной из них около 16 лет, ее застрелили.

Согласно архивным документам, место захоронения находится на перекрестке дорог, ведущих к трем концлагерям в Олонецком районе, общее количество жертв которых составляет более 8 тыс. мирных граждан. По словам Левашова, поисковики нашли это место на основании воспоминаний местных жителей.

Финские войска заняли Олонецкий район к середине осени 1941 года. На контролировавшейся финнами территории Карело-Финской ССР в 1941–1944 годах были созданы несколько десятков концентрацицонных лагерей для мирных жителей. К началу 1942 года в них находилось около 24 тыс. человек. По данным архивов, в них в основном содержали русских, белорусов и украинцев. Территория была освобождена советскими войсками летом 1944 года в ходе Свирско-Петрозаводской операции.

Олонецкий район Республики Карелия стал традиционным местом проведения патриотической акции «Вахта памяти», куда ежегодно съезжаются поисковики со всей Карелии и близлежащих областей.

Ранее, 6 июля, поисковики обнаружили захоронение жертв нацистов в Сальске Ростовской области. По данным группы в социальной сети «ВКонтакте» «Миус-Фронт», на глиняном карьере кирпичного завода в городе с августа 1942 по январь 1943 года было расстреляно более 3,5 тыс. мирных жителей. Информационный центр «Без срока давности» отмечает, что люди массово умирали из-за тяжелой работы на данном заводе, где их заставляли работать на оккупантов.

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