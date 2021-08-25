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Всемирный банк заморозил финансирование проектов в Афганистане

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Всемирный банк заморозил финансирование проектов в Афганистане. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя организации.

В качестве причины подобного решения указывается захват власти боевиками радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).

«Мы приостановили выплаты в рамках наших операций в Афганистане, и мы внимательно отслеживаем и оцениваем ситуацию в соответствии с нашими внутренними политиками и процедурами», — прокомментировала ситуацию представитель Всемирного банка.

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Дополнительно отмечается, что ранее организация выделила на афганские проекты около $5,3 млрд. Денежные средства были направлены на реконструкцию и развитие страны.

В апреле под эгидой Всемирного банка реализовывались 12 проектов, стоимость которых оценивается в $940 млн. Еще 15 проектов числились в Целевом фонде Афганистана, а их сумма составляла $1,2 млрд, следует из отчета организации.

Согласно положению политики организации, на фоне отсутствия соглашения, установленного между 189 странами и касающегося присвоения правительству государства статуса законного, Всемирный банк не может предоставлять денежные средства региону.

15 августа талибы вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они также сообщили о намерении создать Исламский эмират Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день подал в отставку и покинул страну.

23 августа издание Foreign Policy со ссылкой на источники сообщило о намерении «Талибана» сформировать совет для управления Афганистаном, который, как ожидается, будет состоять из 12 человек. Состав объединения пополнят в том числе представители предыдущего правительства страны.

Президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет о выводе американских военных из Афганистана. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента из Афганистана не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта. Завершить вывод войск американцы планируют к концу августа.

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