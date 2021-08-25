Мы из ЛМУРа: у армейской авиации появится новый боеприпас

Арсенал российских боевых вертолётов пополнит лёгкая многоцелевая управляемая ракета (изделие 305). Она отличается компактностью и при этом способна поражать цели на расстоянии до 20 км днём и ночью в любую погоду. Помимо Ми-28НМ и Ка-52М Минобороны решило вооружить ими вертолёты спецназа Ми-8АМТШ-ВН. Впервые открыто продемонстрированный на «Армии-2021» боеприпас в три раза повысит их дальность поражения и позволит оставаться неуязвимыми для противника .

Далеко лечу

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, принципиальное решение об оснащении ЛМУР новейших ударных вертолетов принято по итогам серии испытаний. Также новые ракеты получат модернизированные Ми-28Н и Ка-52, которые будут доведены до уровня Ми-28НМ и Ка-52М . Ранее они рассматривались как перспективные, но окончательного решения о закупках не было. Источники пояснили, что на момент начала разработки боеприпас не совсем соответствовал взглядам военных на систему вооружения современных вертолетов. В ходе тестирования новинка продемонстрировала высокие боевые возможности и универсальность.

Помимо ударных, ими будут вооружены и транспортно-боевые Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан», основная задача которых — десантирование групп спецназначения и их поддержка с воздуха, добавили источники.

Мы из ЛМУРа_1 Вертолеты Ми-28Н выполняют удар по условному противнику на учениях «Кавказ-2020» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Информация о разработке нового изделия ранее появлялась в СМИ со ссылкой на неофициальные источники. Сообщалось в том числе и об испытании его в Сирии. Впервые новую ракету под маркировкой «Изделие 305Э» представили 23 августа на форуме «Армия 2021». Помимо внешнего облика были раскрыты и некоторые характеристики: масса 105 кг, в том числе боевой части — 25 кг. Гарантированная дальность полета, по данным производителя, составляет 14,5 км. Это вдвое больше дистанции, с которой могут применяться современные ракеты для вертолетов. В действительности дальность ЛМУРа может быть еще больше, до 20 км.

Новый боеприпас разработан коломенскими специалистами Конструкторского бюро машиностроения (входит в состав АО «НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорациии «Ростех»). Ракета оснащена тепловизионной головкой самонаведения, бесплатформенной инерциальной навигационной системой, сопряженной с ГЛОНАСС, высотомером и каналом связи с вертолетом.

С безопасного расстояния

— Это достаточно мощная высокоточная ракета большой дальности. Она может применяться по системам противовоздушной обороны, зенитным средствам, чтобы обеспечить беспроблемную работу вертолетов на поле боя, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев. — Благодаря большому радиусу действия армейская авиация может наносить удары, не входя в зону действия огневых средств противника . ЛМУР может поразить пункты управления ПВО, после чего вертолеты могут подойти ближе и нанести удар по переднему краю обороны противника другими огневыми средствами. По сути, это «длинная рука», которая появилась у армейской авиации.

Мы из ЛМУРа_2 Ударный вертолет Ка-52 на аэродроме Джанкой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Новую ракету экипажи вертолетов смогут применять по зданиям и сооружениям, бронетанковой технике, зенитным ракетным комплексам и другим объектам противника, которые будут выявлены на дальности действия боеприпасов, добавил эксперт.

Ми-28НМ «Ночной суперохотник» и Ка-52М «Супералигатор» — новейшие разработки для российской армейской авиации. По многим узлам и компонентам эти машины сделаны унифицированными, что облегчает их эксплуатацию в парках воинских частей.

«Ночной суперохотник» — глубокая модернизация ударного вертолета Ми-28Н. Первые такие машины поступили в войска в конце прошлого года. Машина подверглась конструктивным изменениям, самым заметным из которых стала надвтулочная радиолокационная станция. Она позволяет вертолету обнаруживать цели вне пределов видимости, к примеру, спрятавшись за складками местности. Машина получила также двойное управление — пилотировать можно с любого из двух кресел. Благодаря этому её можно использовать для обучения и тренировки летчиков. Ми-28НМ оснастили двигателями ВК-2500П российского производства. Вместе с усовершенствованными цельнокомпозитными лопастями несущего винта это увеличило крейсерскую скорость.

Модернизация Ка-52М проводится по итогам боевого применения этих машин в Сирии. В рамках этих работ вертолеты получили новую оптико-электронную систему с большей дальностью обнаружения и распознавания целей, расширенную номенклатуру боеприпасов. Особое внимание разработчики уделили улучшению защиты машины, причем благодаря использованию композитных материалов не пришлось идти на серьезное увеличение ее массы.