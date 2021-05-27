Разные калибры: РФ делает ставку на высокоточное оружие большой дальности

России необходимо развивать военно-транспортную авиацию для того, чтобы армия стала компактной, но при этом осталась эффективной. Об этом Владимир Путин заявил 27 мая в Сочи во время совещания по оборонной тематике. В частности, нужно иметь достаточное количество военно-транспортных самолетов и тяжелых вертолетов. Президент сообщил, что сейчас завершаются государственные испытания легкого «транспортника» Ил-112В. Кроме того, до конца года в войска должны быть переданы пять серийных самолетов Ил-76МД-90А. Между тем российский лидер также поставил задачу оснастить ВС высокоточным вооружением большой дальности и другими современными ударными средствами .

Быстрее, выше — сильнее

Владимир Путин 27 мая провел заключительное в рамках серии встреч совещание с руководством Минобороны и главами предприятий ОПК. Мероприятия, которые в течение этой недели проходили в Сочи, были в целом посвящены развитию Вооруженных сил РФ.

Разные калибры Президент России Владимир Путин (в центре) во время совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК по оборонным вопросам. Справа — министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: ТАСС/Сергей Ильин

По словам президента, анализ военных конфликтов последних десятилетий и опыт развития ведущих армий мира показывают, что растущую роль играет эффективное применение крылатых ракет различного базирования, а также управляемых боеприпасов . В связи с этим важно, чтобы таким современным высокоточным вооружением были в достаточной мере оснащены российская армия и флот, считает он.

« Сейчас в войсках имеются и поступают новейшие крылатые ракеты большой дальности Х-101, «Калибр», баллистические и крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер», реактивные системы залпового огня, управляемые авиабомбы разных калибров , — сообщил Владимир Путин. — По своим характеристикам они не только не уступают, а часто превосходят иностранные образцы, а по ряду показателей являются уникальными. В том числе это было подтверждено и в реальных боевых действиях — в ходе операций против террористов в Сирии».

Владимир Путин также указал на необходимость развития военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил . Ее слаженная работа, высокая готовность авиапарка во многом определяют мобильность войск и возможность их быстрой переброски на большие расстояния, отметил президент. Для России — крупнейшей в мире страны — это имеет особое значение. Российская армия должна быть компактной, но эффективной , уверен глава РФ.

Разные калибры Самолёт Ан-124 Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Кроме того, это важно и для проведения успешных десантных операций, добавил глава государства. По мнению президента, ВС РФ нужно иметь достаточное количество военно-транспортных самолетов и тяжелых вертолетов. И в этой области есть определенные успехи и хорошие заделы, напомнил он.

«Так, с использованием отечественных комплектующих поддерживается техническая исправность сверхтяжелых транспортных самолетов Ан-124 . Завершаются государственные испытания легкого «транспортника» Ил-112В, в текущем году запланирована поставка двух таких самолетов. Возобновляется производство Ил-76 на новой технологической основе. До конца года в войска должны быть переданы пять серийных самолетов Ил-76МД-90А », — сказал Владимир Путин.

Вместе с тем президент обратил внимание на то, что Министерству обороны требуется значительно большее число военно-транспортных самолетов и вертолетов.

Ответы на угрозы

На одном из совещаний должны обсудить крупные кораблестроительные проекты, включая авианосцы и атомные эсминцы «Лидер», рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией. Однако тема строительства новых крупных единиц флота не была поднята. Рассмотрение на финальной встрече развития новых образцов высокоточного оружия и наращивания численности военно-транспортной авиации (ВТА) показало изменение приоритетов , считают специалисты.

— По поводу конкретных закупок, их количества и модификации пока сведений нет, — сказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Но в государственной программе вооружения есть приоритетное направление — это высокоточное оружие большой дальности. Мы видим, что и в предыдущие годы закупки таких дальнобойных высокоточных средств поражения, как, например, ракета семейства «Калибр», аэробаллистические «Кинжал», составляли существенную долю .

Разные калибры Экипаж истребителя МиГ-31 Воздушно-космических сил РФ выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью комплекса «Кинжал» Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Эксперт уверен, что эта тенденция не изменится, с той поправкой, что в ближайшее время новые модификации подобных ракет завершат государственные испытания и настанет черед их серийных закупок и поставок в вооруженные силы весьма крупными партиями.

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что планируемое наращивание производства военно-транспортных самолетов связано с ответом на современные угрозы для нашей страны.

— Мы должны либо бесконечно дробить армию, создавая группировку на востоке, западе, юге и севере, либо иметь высокомобильные вооруженные силы, позволяющие оперативно перебрасывать необходимые нам войска и наращивать группировку . Для миротворческих операций у нас хватает сил, мы это показали. Конечно, будет лучше иметь больше транспортных возможностей, но в целом их достаточно. А вот д ля быстрой переброски серьезных сил, допустим, с юга России на север или, наоборот, с севера на южное направление наличие достаточного количества транспортной авиации — это ключевой момент .

В постсоветское время ВТА начала стремительно «усыхать», рассказал эксперт. Сейчас существует программа ее развития, но, безусловно, она отстает от боевой авиации, поскольку в первую очередь восстанавливали именно ее. Сегодня в России есть возможности и финансирование для того, чтобы в рамках следующей программы перевооружения серьезно нарастить компоненты транспортных крыльев. Теперь, когда задача уже поставлена, ей будет уделяться больше времени и ресурсов, в том числе и для создания новых военно-транспортных самолетов, и для модернизации существующих .

Разные калибры Полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В Фото: РИА Новости/Марина Лысцева

— Авиапрому есть что предложить в этой области . Имеются хорошие отработанные самолеты, теперь задача произвести их в достаточном количестве. Существует Ил-76МД-90А с новыми двигателями. Созданы легкие Ил-112В, которые идут на смену Ан-26. Идет движение по пути восстановления производства Ан-124, являющихся очень мощными стратегическими транспортниками, — заключил Владислав Шурыгин.

В тот же день Владимир Путин провел отдельную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, который доложил главе государства о проекте строительства музейного комплекса вооруженных сил в парке «Патриот».