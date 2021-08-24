Путин заявил о необходимости изменить закон для запрета списания соцвыплат за долги

Путин заявил о необходимости изменить закон для запрета списания соцвыплат за долги

2021-08-24 19:08:22

2021-08-24 19:08:22

2021-08-24 19:08:22

2021-08-24 19:08:22

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