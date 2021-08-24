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Пушков ответил на слова экс-президента Украины Кучмы об «анти-России»

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Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Леонида Кучмы, который заявил об опасности идеи «анти-России» для Киева.

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По мнению Пушкова, Кучма прав. Киев при последних двух президентах постоянно противопоставляет Украину России, пытается утвердиться в роли «главного антироссийского плацдарма». Это нужно, чтобы продать эту опцию подороже, отметил парламентарий.

«Об этом кричал еще Яценюк: мол, Украина защищает Европу от «агрессии» России. Чушь, конечно: нет агрессии, да и Украина ничего защитить не способна», — указал он.

Как добавил Пушков, образ Украины, «яростно антироссийской и антирусской», — ключевой для киевского режима. Другой идейной базы у Киева нет, только «Бандера да ненависть к России».

Ранее в этот день Кучма заявил, что идея стать «анти-Россией» опасна для Украины, так как успешное развитие только на негативе невозможно. Политик обратил внимание на слова президента РФ Владимира Путина о превращении Украины в западный проект «анти-Россия», направленный на конфронтацию с Москвой. По мнению бывшего украинского лидера, многие украинцы не согласны с таким положением дел, однако им не дают быть услышанными.

17 августа экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой Украины за 30 лет независимости стал отказ от добрососедства с Россией. По его словам, отказ Киева от Москвы привел украинскую сторону к расколу в обществе, социальной нестабильности, закрытию неугодных СМИ.

12 июля президент России Владимир Путин заявил, что курс на насильственную ассимиляцию, формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением оружия массового поражения. Как указывал глава государства, в результате грубого, искусственного разрыва русских и украинцев совокупно русский народ может уменьшиться «на сотни тысяч, а то и на миллионы».

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