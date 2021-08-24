В МИД России предупредили о последствиях для участников «Крымской платформы»

Участие тех или иных стран в так называемой «Крымской платформе» отразится на отношении Москвы к ним. Об этом во вторник, 24 августа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сайте внешнеполитического ведомства.

«Будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в «Крымской платформе» как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, что неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях», — говорится в комментарии.

Дипломат подчеркнула, что призыв к России присоединиться к форуму невозможен из-за «его циничной антироссийской направленности», передает RT.

Форум «Крымская платформа» прошел по инициативе украинской стороны в Киеве 23 августа. Он посвящен продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова. Участие принимали представители 44 стран и международных организаций.

По итогам саммита была принята декларация, согласно которой участники встречи рассмотрят введение новых санкций против России. В документе осуждаются «продолжающееся изменение демографической структуры на оккупированном полуострове путем переселения российских граждан в Крым», а также «милитаризация Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность в Черноморском регионе».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя проведение «Крымской платформы», заявил, что это — антироссийское мероприятие, недружественное Москве.

По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, единственным результатом саммита стал «выхлоп вранья и русофобии в информационном пространстве». Обсуждение возвращения полуострова в состав Украины он счел глупым и безнадежным занятием. Кроме того, глава региона указал на то, что украинские власти продолжают демонстративно игнорировать мнение крымчан, продвигая миф об «аннексии» и «оккупации».

В свою очередь советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что организованный на Украине саммит «Крымская платформа» стал хорошим пиаром для полуострова. «Крымскую платформу» Крючков назвал пустым мероприятиям, а цели саммита — набором ничего не значащих деклараций.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что саммит не имеет никаких перспектив, пишет «Москва 24». Он также указал на подкрепление неонацистских настроений на Украине странами Запада.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.