Прямой эфир
Спорт
В Токио началась церемония открытия Паралимпиады
Авто
Аналитики зафиксировали рост популярности аренды автомобилей
Мир
В Кремле заявили об отсутствии особого статуса в РФ для афганских беженцев
Авто
Автопроизводителям временно разрешили выпуск машин без «ЭРА-Глонасс»
Экономика
Абрамченко поручила проработать меры по снижению цен на перевозку продуктов
Мир
Еврокомиссия предложит G7 разработать план приема беженцев из Афганистана
Спорт
ФК «Спартак» согласовал контракт с бельгийским защитником Кауфризом
Общество
Собянин предложил отменить для учителей обязательное ношение масок на уроках
Общество
Трассу Москва-Петербург подготовят для грузовых беспилотных перевозок к 2024 году
Сюжет:

Лавров назвал «Крымскую платформу» не имеющей перспектив акцией

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Саммит «Крымская платформа», инициированный властями Украины, не имеет никаких перспектив. Об этом во вторник, 24 августа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Инициатива предсказуема: что не так с целями «Крымской платформы»
И почему в Москве форум назвали спектаклем, а его участников — статистами

«Я хочу сказать, что мы знаем о тех методах, которые используются, чтобы принуждать союзников подключаться к такого рода бессмысленным акциям, поэтому для нас неудивительно, что такая ложно понятая солидарность членов ЕС, членов НАТО легла в основу этой абсолютно пустой, не имеющей никаких перспектив пропагандистской затеи», — сказал глава ведомства.

Он также указал на подкрепление неонацистских настроений на Украине странами Запада.

«Конечно, это русофобская акция, искусственно созданная, и будут пытаться искусственно вот эти настроения поддерживать, чтобы подыграть таким ультрарадикальным неонацистским явлениям в современной Украине. Этим проявлениям потакает и власть в Киеве, и этим проявлениям потакают и лидеры западного мира»,— добавил Лавров.

Форум «Крымская платформа» прошел по инициативе украинской стороны в Киеве 23 августа. Он посвящен продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова. Участие принимали представители 44 стран и международных организаций.

По итогам саммита была принята декларация, согласно которой участники встречи рассмотрят введение новых санкций против России. Также в документе осуждаются «продолжающееся изменение демографической структуры на оккупированном полуострове путем переселения российских граждан в Крым», а также «милитаризация Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность в Черноморском регионе».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя проведение «Крымской платформы», заявил, что это — антироссийское мероприятие, недружественное Москве.

По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, единственным результатом саммита стал «выхлоп вранья и русофобии в информационном пространстве». Обсуждение возвращения полуострова в состав Украины он счел глупым и безнадежным занятием. Кроме того, глава региона указал на то, что украинские власти продолжают демонстративно игнорировать мнение крымчан, продвигая миф об «аннексии» и «оккупации».

В свою очередь советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что организованный на Украине саммит «Крымская платформа» стал хорошим пиаром для полуострова. «Крымскую платформу» Крючков назвал пустым мероприятиям, а цели саммита — набором ничего не значащих деклараций.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021