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В Крыму поблагодарили Зеленского за пиар полуострова

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Организованный на Украине саммит «Крымская платформа» стал хорошим пиаром для полуострова. Такое мнение 24 августа высказал журналистам советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

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«Из плюсов — Крым вернулся в мировую повестку, вышли сотни сюжетов и статей в мировых СМИ. И теперь точно никто не сомневается, что Россия построила Крымский мост, трассу «Таврида», десятки детских садов и больниц. Хороший пиар, и всё за деньги украинских налогоплательщиков. Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский. — Ред.), давай еще», — сказал Крючков журналистам.

«Крымскую платформу» Крючков назвал пустым мероприятиям, а цели саммита — набором ничего не значащих деклараций.

Ранее в этот день депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что тот факт, что глава МИД Франции и глава министерства обороны Великобритании не приехали на саммит «Крымская платформа», является плохим сигналом для Киева и Зеленского.

Саммит «Крымская платформа» прошел по инициативе украинской стороны в Киеве 23 августа. Он посвящен продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова. Участие принимали представители 44 стран и международных организаций.

По итогам саммита была принята декларация, согласно которой участники встречи рассмотрят введение новых санкций против России. Также в документе осуждаются «продолжающееся изменение демографической структуры на оккупированном полуострове путем переселения российских граждан в Крым», а также «милитаризация Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность в Черноморском регионе».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя проведение «Крымской платформы», заявил, что это антироссийское мероприятие, недружественное Москве.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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