В Крыму поблагодарили Зеленского за пиар полуострова
Организованный на Украине саммит «Крымская платформа» стал хорошим пиаром для полуострова. Такое мнение 24 августа высказал журналистам советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Из плюсов — Крым вернулся в мировую повестку, вышли сотни сюжетов и статей в мировых СМИ. И теперь точно никто не сомневается, что Россия построила Крымский мост, трассу «Таврида», десятки детских садов и больниц. Хороший пиар, и всё за деньги украинских налогоплательщиков. Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский. — Ред.), давай еще», — сказал Крючков журналистам.
«Крымскую платформу» Крючков назвал пустым мероприятиям, а цели саммита — набором ничего не значащих деклараций.
Ранее в этот день депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что тот факт, что глава МИД Франции и глава министерства обороны Великобритании не приехали на саммит «Крымская платформа», является плохим сигналом для Киева и Зеленского.
Саммит «Крымская платформа» прошел по инициативе украинской стороны в Киеве 23 августа. Он посвящен продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова. Участие принимали представители 44 стран и международных организаций.
По итогам саммита была принята декларация, согласно которой участники встречи рассмотрят введение новых санкций против России. Также в документе осуждаются «продолжающееся изменение демографической структуры на оккупированном полуострове путем переселения российских граждан в Крым», а также «милитаризация Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность в Черноморском регионе».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя проведение «Крымской платформы», заявил, что это антироссийское мероприятие, недружественное Москве.
Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.