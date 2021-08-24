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Депутат рады указал на плохой сигнал для Украины после «Крымской платформы»

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Тот факт, что глава МИД Франции и глава министерства обороны Великобритании не приехали на саммит «Крымская платформа», является плохим сигналом для Киева и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 23 августа заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

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«Как оказалось, глава МИД Франции не приехал в итоге на «Крымскую платформу», а Великобритания (казалось, ключевой куратор команды Зеленского на Западе) вместо министра обороны прислала девушку, занимающую должность, которая по-русски масштабно звучит как министр по делам Европы и Америк», — написал Волошин в Facebook.

Волошин отметил, что мнение о том, что министры не смогли приехать из-за обострения ситуации в Афганистане, не срабатывает, так как целью саммита было доказать, что так называемый «крымский вопрос» относится к числу первоочередных.

«Всё это очень плохой сигнал для Киева и обнадеживающий для Москвы: даже самые рьяные критики Кремля на Западе не считают изменение статус-кво вокруг Крыма реалистичной задачей», — добавил депутат рады в соцсети.

Ранее, во вторник, издание Le Figaro писало о том, что Запад не разделяет украинского ажиотажа вокруг темы воссоединения Крыма с Россией вне зависимости от усилий Киева, направленных на акцентирование внимания на остром для правительства Украины вопросе.

Свое утверждение автор статьи подтвердила составом участников украинского саммита: его не посетили ни президент США Джо Байден, ни его французский коллега Эммануэль Макрон. Канцлер Германии Ангела Меркель, накануне приехав в Киев, также не явилась на «Крымскую платформу».

Саммит «Крымская платформа» прошел по инициативе украинской стороны в Киеве 23 августа. Он посвящен продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова. Участие принимали представители 44 стран и международных организаций.

По итогам саммита была принята декларация, согласно которой участники встречи рассмотрят введение новых санкций против России. Также в документе осуждаются «продолжающееся изменение демографической структуры на оккупированном полуострове путем переселения российских граждан в Крым», а также «милитаризация Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность в Черноморском регионе».

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков отметил, что решения, принимаемые участниками саммита, не имеют никакой юридической силы. Со своей стороны официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя проведение «Крымской платформы», заявил, что это антироссийское мероприятие, недружественное Москве.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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