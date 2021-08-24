Le Figaro указало на незаинтересованность Запада в вопросах Крыма

Запад не разделяет украинского ажиотажа вокруг темы воссоединения Крыма с Россией, вне зависимости от усилий Киева, направленных на акцентирование внимания на остром для правительства Украины вопросе. Таким мнением поделилась журналистка Анна Дарроман в своей статье, опубликованной в Le Figaro в понедельник, 23 августа.

Как отмечается в материале, власти Украины приложили значительный объем усилий: это и празднование 30-летия независимости страны, и организация саммита «Крымская платформа», — все эти меры можно охарактеризовать как некое напоминание о степени важности вопроса крымского полуострова, адресованное западным политикам. По мнению Дарроман, посыл Киева буквально ушел в пустоту: Западу попросту не интересна эта проблема.

Она пояснила: последние тенденции свидетельствуют об «исчезновении Крыма с поля зрения международной повестки». В большей степени страны Запада сосредоточены на проблемах Донбасса, пишет «Газета.ру».

Свое утверждение Дарроман подтвердила составом участников украинского саммита: его не посетили ни президент США Джо Байден, ни его французский коллега Эммануэль Макрон. Лидер Германии, Ангела Меркель, накануне приехав Киев, также не явилась на «Крымскую платформу».

Дополнительно в своей статье Дарроман сослалась на утверждение украинского политолога Владимира Фесенко, который указал: политизированное празднование 30-летия независимости Украины имеет за собой цель в виде привлечения внимания к Крыму. Тем не менее сам Киев «частично принял факт потери» полуострова: так, согласно результатам свежего опроса, большинство (61%) украинцев выразили желание вернуть Крым в состав Украины, но почти половина респондентов (44%) убеждены в маловероятности указанной инициативы.

Саммит «Крымская платформа» прошел по инициативе украинской стороны в Киеве 23 августа. Он посвящен продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова. Участие принимали представители 44 стран и международных организаций.

По итогам саммита была принята декларация, согласно которой участники встречи рассмотрят введение новых санкций против России. Также в документе осуждаются «продолжающееся изменение демографической структуры на оккупированном полуострове путем переселения российских граждан в Крым», а также «милитаризация Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность в Черноморском регионе».

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков отмечал, что решения, принимаемые участниками саммита, не имеют никакой юридической силы. Со своей стороны официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя проведение «Крымской платформы», заявил, что это антироссийское мероприятие, недружественное Москве.

Вице-спикер совета Федерации Константин Косачев, комментируя украинский саммит в своей беседе с «Известиями», указал на скептическое отношение к итогам форума: состоявшиеся дискуссии свелись к «повторению избитых штампов в продвигаемой Киевом редакции». По его словам, подобного рода мероприятие требует обсуждения острой проблемы с последующими предложениями рецептов ее решения, чего не наблюдалось в процессе проведения «Крымской платформы».

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении открыть филиалы «Крымской платформы» в разных городах мира. Кроме того, он пригласил к участию в саммите Россию.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.