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Посол Украины заявил о «добровольном возвращении» Крыма Россией

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Россия добровольно вернет Крым Украине. Об этом 23 августа заявил украинский посол в Германии Александр Мельник интернет-изданию LIGA.net.

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«В конце Россия добровольно вернет Крым Украине», — сказал он, добавив, что процесс может затянуться и длиться несколько лет.

Кроме того, посол заявил, что готов «положить руку в огонь», так как уверен в том, новое правительство ФРГ будет более активно способствовать решению этого вопроса.

Помимо этого Мельник положительно оценил прошедший саммит «Крымская платформа», который был инициирован украинскими властями, назвав его «настоящим историческим прорывом».

«Крымская платформа» прошла в Киеве 23 августа. Саммит был посвящен продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова. Участие принимали представители 44 стран и международных организаций.

По итогам саммита была принята декларация, согласно которой участники встречи рассмотрят введение новых санкций против России. В документе осуждаются «продолжающееся изменение демографической структуры на оккупированном полуострове путем переселения российских граждан в Крым», а также «милитаризация Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность в Черноморском регионе».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя проведение «Крымской платформы», заявил, что это — антироссийское мероприятие, недружественное Москве.

Как подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов, единственным результатом саммита стал «выхлоп вранья и русофобии в информационном пространстве». Обсуждение возвращения полуострова в состав Украины он счел глупым и безнадежным занятием. Кроме того, глава региона указал на то, что украинские власти продолжают демонстративно игнорировать мнение крымчан, продвигая миф об «аннексии» и «оккупации».

Советник Аксенова по информационной политике Олег Крючков при этом отметил, что «Крымская платформа» стала хорошим пиаром для полуострова. При этом сам саммит Крючков назвал пустым мероприятиям, а цели саммита набором ничего не значащих деклараций.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на то, что «Крымская платформа» не имеет никаких перспектив.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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